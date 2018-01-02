Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов согласился на создание инициативной группы из представителей общественности, которые на митинге потребовали расследования убийства юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я согласен работать с вами как с общественностью", - сказал Дмитрий Ценов.

Участники митинга начали выдвигать свои кандидатуры и поддерживать кандидатуры других людей, которые могли бы войти в состав этой группы.

В ходе митинга они требовали создать группу расследования с привлечением оперативных следователей из Киева, и допросить лиц, неоднократно угрожавших Ирине Ноздровской.

Ценов пригласил главу активистов приехать с ним на встречу в Вышгород в 20.00.

"После осмотра места происшествия тело Ноздровской было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления характера телесных повреждений, причины смерти пострадавшей и проведения ряда оперативных мер. Нами отработаны более, чем 20 камер, которые стоят по пути движения Ирины с места работы до дома. Кроме того, на сегодня сформирована мощная группа, оперативное подразделение полностью поднято по тревоге. Сейчас на территории, где мы нашли тело, проводится дополнительный осмотр места событий, дополнительные меры, направленные на получение информации, которые для нас имеет значение в расследовании уголовного производства", - рассказал Ценов.

Как сообщала "Страна", неизвестные почистили переписку Ноздровской в Facebook.

Напомним, в полиции прокомментировали версии смерти Ирины Ноздровской.