Украина может попасть под американские санкции из-за убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской.

Этим пригрозил известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер, который был одним из инициаторов принятия "акта Магнитского" против России.

В своем Twitter Браудер призвал власти Украины найти и наказать виновных в убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской.

Он также заявил, что если виновных не накажет сама Украина, то против убийц и их покровителей Запад введет санкции.

"Страна" решила вспомнить, какие санкции предусматривает "акт Магнитского", который в свое время пролоббировал Браудер против Москвы - а теперь грозит сделать то же самое против Киева.

Кто такой Браудер и как он продвигал акт Магнитского

Браудер – международный финансист и инвестор, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций на российском фондовом рынке.

В 2005 году у Браудера возник конфликт с российскими властями - его обвинили в крупной неуплате налогов. Летом 2006 года он попросил всех своих сотрудников переехать в Великобританию, а фонд продал акции в российских компаниях или перевел их в другие финансовые инструменты.

24 ноября 2008 года был арестован Сергей Магнитский - аудитор фонда Браудера Hermitage Capital. Его обвинили в помощи американскому инвестору при уклонении от уплаты налогов. Браудер же утверждал, что Магнитский раскрыл схему вывода денег из российского бюджета на счета фирм, подконтрольных чиновникам.

Спустя 11 месяцев предварительного заключения Магнитский скончался в больнице Следственного изолятора №1 Москвы в возрасте 37 лет. Сначала администрация СИЗО сообщила, что причиной его смерти послужил панкреонекроз, но позднее они изменили эту версию и стали утверждать, что причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Смерть наступила за семь дней до истечения одногодичного срока, в течение которого он мог законно удерживаться без суда.

В июне 2009 года Браудер изложил обстоятельства дела Hermitage Capital в Хельсинской комиссии Сената и Конгресса США. В апреле 2010 года был составлен список из 60 чиновников МВД России, причастных к якобы имевшему место коррупционному скандалу и смерти Магнитского.

На основании законодательства о противодействии коррупции сенатор обратился к Госсекретарю США о запрете указанным лицам, а также членам их семей, въезда на территорию США.

В декабре 2012 года президент США Барак Обама подписал закон, который вводит санкции в отношении любых российских граждан, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского.

В России через год заочно осудили Браудера к 9 годам лишения свободы за неуплату налогов.

Какие санкции посыпались на РФ

Так называемый "Закон Магнитского" предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Изначально был направлен в первую очередь против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Магнитского. Позже список еще дважды расширялся.

Лица, входящие в список, лишаются прав на получение виз в США. Уже имеющиеся визы аннулируются.

На Министерство финансов США возлагается обязанность заморозить и запретить передачу всего имущества и имущественных прав лиц, вошедших в список, если "их имущество и имущественные интересы находятся в Соединенных Штатах, попадают в пределы Соединенных Штатов, являются, или же попадают в распоряжении или под контроль лица США".

Изначально в списке значилось 18 человек. Во второй редакции в 2014 году в список попали еще 14 человек. В декабре 2014 года в список были внесены еще 4 чиновника. В феврале 2016 года перечень пополнился еще пятью фамилиями.

В 2017 году список Магнитского пополняли дважды, помимо прочих, в него попал глава Чечни Рамазан Кадыров.

В 2017 году Закон Магнитского был принят еще в двух странах – Канаде и Литве.

Реакция официальной России на этот закон былва резко негативной. Части американских чиновников был запрещен въезд в РФ.

Другим ответным ходом России стало принятие закона, согласно которому, американским гражданам запрещается усыновлять российских сирот. Его назвали "законом Димы Яковлева" – по имени мальчика, который умер через 3 месяца после усыновления гражданами США.

Ранее "Страна" писала о том, что в сети показали фрагмент переписки с убитой под Киевом правозащитницей.

Также мы сообщали, что в США готовы снять только часть санкций против России после реализации Минска.