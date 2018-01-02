В зоне АТО на Донбассе украинский военный погиб при подрыве на взрывном устройстве. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Это произошло возле Новотошковского.

"В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий ВСУ подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения, несовместимые с жизнью", – заявил Мотузяник.

По его словам, за прошедшие сутки боевики провели 5 обстрелов украинских позиций.

Напомним, что в последней день уходящего года в зоне АТО не стреляли по всей линии разграничения.

Ранее в Днепр авиацией срочно доставили трех раненых в зоне АТО военных.