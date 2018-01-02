Президент Эстонии Керсти Кальюлайд разочарована тем, что в новогодней программе общественно-правового канала ETV не прозвучал гимн страны и решила извиниться. Об этом сообщает ERR.

"Мне жаль и я прошу прощения, что в новогодней телевизионной программе ETV не прозвучал гимн. Для меня отсутствие гимна на концертной площадке стало неприятной неожиданностью, но я даже в первые часы нового года верила, что в телеэфире он все же прозвучал", - заявила Кальюлайд.

Напомним, в этом году после речи президента Керсти Кальюлайд на площади Вабадузе по ETV вместо эстонского гимна прозвучала песня "Я эстонец и останусь эстонцем ..." в исполнении Иво Линна. Это вызвало недовольство у многих жителей Эстонии.

Ответственный редактор новогодней программы ETV Кармель Килланди объяснила, почему гимн Эстонии не прозвучал в эфире.

"Впервые в истории нашей страны президент выступал в прямом эфире перед толпой народа. Людей было много, гремел праздничный салют. Мы боялись, что в этом шуме гимн не услышат. Поэтому выбрали другую песню. Решение не было легким. Но я прошу прощения у всех, чьи чувства были задеты изменением традиции. Нужно было проинформировать об этих изменениях людей заранее", - подчеркнула Килланди.

Как сообщала "Страна", президент Эстонии предупредила об опасности самооккупации страны.

Напомним, в октябре прошлого года Эстонский парламент избрал нового главу государства. Им стала представитель Эстонии в Европейской счетной комиссии Керсти Кальюлайд.