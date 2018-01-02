Индия передала Украине 130 тыс. доз сывороток в качестве подарка к Новому году и Рождеству. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Это "очень нужный гуманитарный груз", потому что с 2014 года в Украине нет сывороток и иммуноглобулинов из-за отсутствия регистрации.

Из более 130 тыс. доз специфических сывороток: 80 тыс. доз сыворотки против столбняка, 35 тыс. доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14 450 доз протирабичной сыворотки, 1 500 доз лиофилизированного атитоксина противозмеиного.

Все препараты имеют сертификат качества GMP.

С 2014 года только весной 2017 года были зарегистрированы два протирабичных иммуноглобулина израильского и украинского производства.

В отношении регистрации других специфических иммуноглобулинов заявок от производителей не подавалось.

В сообщении отмечается, что Минздрав не может быть инициатором регистрации, а местные власти не могут закупать незарегистрированные препараты, в связи с чем гуманитарные грузы - единственный путь обеспечить граждан Украины сыворотками или иммуноглобулинами в случае необходимости.

Также сказано, что в государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 42 млн гривен для закупки сывороток и иммуноглобулинов для лечения.

Препараты будут приобретены через международные организации и соответствующим образом зарегистрированы, а в настоящее время идет планирование закупок.

Ранее мы рассказывали, как в Одесской области нет сывороток от дифтерии и гангрены. Власти обвиняют Минздрав.

Напомним, что только недавно в Украине появилась сыворотка от ботулизма, благодаря помощи ООН.