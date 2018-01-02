Рано утром 2 января в Черновцах автомобиль на высокой скорости разбился о бетонный знак с названием города.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел около четырех часов. От удара автомобиль перевернулся и прижал водителя. Бетонная конструкция разрушилась.

Патрульные вытащили пострадавшего из покореженного авто. Им оказался 37-летний местный житель, который умер на месте от полученных травм.

Следствие выясняет причины аварии.

Фото: tsn.ua

Напомним, что в самом центре Киева на Крещатике 1 января поздно вечером произошло ДТП с опрокидыванием. На пересечении Институтской и Крещатика произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Audi двигалась с Бессарабской площади, а Ford Focus - со стороны Михайловской и на горевший для Audi зеленый свет не пропустил ее.

Как сообщала "Страна", водитель Mercedes на тротуаре насмерть сбил мать с ребенком и скрылся.