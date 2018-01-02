Под стенами полиции в Киеве участник митинга из-за убийства Ирины Ноздровской напал на главу областной полиции Дмитрия Ценова. Об этом передает корреспондент "Страны".

Ценов вышел к разъяренным протестующим, которые недовольны, что полиция ведет расследование в сторону обвинения в убийстве бывшего жениха Ирины, а не племянника председателя Вышгородского райсуда Дмитрия Россошанского, которого она хотела посадить за смертельное ДТП.

На Ценова с кулаками бросился неизвестный мужчина с митинга. Он успел схватить главу полиции Киевской области за рубашку и несколько раз толкнуть. Потом его оттеснили.

Полицейский с митинга не ушел, а остался отчитываться дальше. Он пообещал взять дело на личный контроль и отчитаться уже через 2 недели.

Ранее свидетель рассказал, что неизвестные почистили переписку Ноздровской в Facebook. Также в деле появился подозрительный "дальний родственник".

На данный момент по делу о смерти Ноздровской изъяли авто жениха и опросили 50 человек.