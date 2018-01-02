Появились подробности трагедии в Запорожье, где самоубийца, выпрыгнув из окна, упал прямо на маленького мальчика, гулявшего у подъезда. Об этом сообщает ТСН.

За несколько часов до Нового года мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры на 8-м этаже, как раз в тот момент, когда из подъезда выходили отец с маленьким ребенком. Мать немного задержалась, а когда вышла из подъезда, увидела врачей скорой и толпу, сбежавшуюся на вой сирен.

"Я только слышал, что удар был такой глухой - бац и все. Мать, как только вышла, - в "скорую". И сразу такой крик ... Закрыл окно, не мог слушать", - вспоминает сосед Сергей Борисов.

"Со скорой вышла медсестра и говорит: "Молитесь за малыша". И я впервые услышала, как люди вслух молились, читали "Отче наш", - говорит соседка Ольга Гузенко.

Медики говорят, спасти мальчика было невозможно. На момент приезда реаниматологов он уже был в состоянии клинической смерти.

"Мужчина упал прямо на ребенка. И ребенок (показывает) просто сложился. Проводилась сердечно-легочная реанимация, которая не дала результатов", - говорят в "скорой".

Человек, который выбросился из окна, умер еще до приезда врачей. 39-летний Евгений жил в квартире прямо под квартирой семьи пострадавших. У соседей были нормальные отношения. Почему в Новый год решил покончить с собой, люди не понимают.

"Что стало причиной трагедии, находился человек в состоянии алкогольного опьянения, или какие-то другие обстоятельства - выяснит следствие", - сообщают в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство", но это формальность. После проверки дело закроют в связи со смертью виновника. С мальчиком, которому был один год и 9 месяцев, будут прощаться сегодня.

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