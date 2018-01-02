Власти Ирана заявили, что ситуация в стране уже успокоилась после массовых демонстраций с жертвами последних дней. Замминистра МВД Хосейн Золфагари утверждает, что большинство районов Ирана сегодня уже спокойны, передает Мehrnews.

Он говорит, что полиция не будет применять силу и задерживать мирных демонстрантов.

"При сотрудничестве полиции и народных активистов в самое ближайшее время уже все населенные пункты будут утихомирены. Во всех этих случаях до тех пор, пока протестующие не наносят ущерб государственной и общественной собственности, полиция проявляет мягкость и пытается контролировать обстановку, но там, где мятежники превратили мирные митинги в столкновения и нанесли ущерб государственной и общественной собственности, силы безопасности им решительно противостояли", - сказал Золфагари.

Ранее появилось видео разгона митингующих в Иране.

"Страна" разбиралась, почему начались массовые протесты в Иране и к чему они приведут.