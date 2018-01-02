В первый день нового года женщину с двухлетним ребенком сбил автомобиль в Шепетовке Хмельницкой области. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию полиции.

В результате мать погибла, а девочка находится в больнице в тяжелом состоянии.

За рулем автомобиля был 36-летний мужчина.

"Это было 1 января около 16.25 по улице Судилковская в Шепетовке. 36-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов - 21-летнюю жительницу села и ее 2-летнего ребенка, который находился в детской коляске ", - сообщили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение безопасности дорожного движения) УК.

По словам спикера областного управления полиции Инны Глеги, водитель скрылся с места происшествия. Был объявлен план" Перехват ". Его разыскивали. Поздно вечером его задержали "Мы отобрали у него кровь на состояние алкогольно-наркотического опьянения, но результатов еще нет", - отметила Глега.

Отметим, с сегодняшнего дня максимальная скорость движения в населенных пунктах в Украине составляет 50 км/ч, а не 60, как было ранее.

Как сообщала "Страна", в Хмельницкой области водителя фуры из Молдавии приговорили к 7,5 годам за смертельное ДТП.