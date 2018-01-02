30 декабря детективы НАБУ задержали директора одного из научно-исследовательских учреждений вместе с сообщником во время получения взятки в $300 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере $500 тысяч якобы для передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины. $300 тысяч – это была предоплата за беспрепятственное исполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и субъектом хозяйствования.

31 декабря задержанным сообщили о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

А 1 января следственный судья избрал меры пресечения. Обоим – содержание под стражей на два месяца с правом внесения залога: директору – 3 млн грн, его подельнику – 1 млн грн.

Как сообщала "Страна", в Николаеве задержан директор аэропорта за взятку губернатору.

Напомним, под Киевом чиновница поселкового совета получила взятку автомобилем.