Экс-нардеп от "Батькивщины" Андрей Сенченко резко раскритиковал новогоднее поздравление Петра Порошенко. Напомним, в начале ролика мелькнула Юлия Тимошенко в компании Владимира Путина - так у Порошенко проиллюстрировали "разрыв кабальных соглашений с Газпромом".

В Facebook Сенченко назвал поздравление "безудержным самопиаром", после которого у Порошенко наступило "тяжелое похмелье".

"Шоколадный король и владелец офшорной империи может делать все, что взбредет в голову, но Президент, представляющий страну, права на это не имеет", - заявил соратник Тимошенко.

Он критикует его за пиар на теме освобождения заложников, которое он представляет фактически как свою единоличную заслугу.

"Предновогоднее шоу, устроенное Порошенко с высочайшего соизволения Путина, вызвало не только споры в украинском обществе, но и шквал непонимания во многих европейских СМИ, опубликовавших селфи Президента Украины с несколькими обвиняемыми в дезертирстве.

Интересно, как теперь Порошенко будет смотреть в глаза зарубежным послам, которых он пригласил на это шоу? Или после пиар-похмелья глаза не открываются?", - пишет Сенченко.

Фото: facebook.com/andriy.senchenko

Ранее "Страна" публиковала и само поздравление Петром Порошенко украинцев с Новым годом и то, как соцсети его простебали. "Глядя на наших политиков, апостол Петр решил сменить имя".