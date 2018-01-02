Следствие по делу о смерти правозащитницы Ирины Ноздровской допросило около 50 человек.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"Мы проводим ряд следственных действий. Уже около 50 человек допросили. Создана мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник управления", - отметил представитель Нацполиции.

Он добавил, что у полиции еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы сказать, от чего наступила смерть. И что правоохранители отрабатывают в том числе версию об убийстве из-за ее профессиональной деятельности.

Правоохранители также изъяли совместное авто бывшего жениха юристки Виталия Сергеева и отца (оформлено на отца) и забрали в Гостомель на экспертизу.

Жукович пояснил, что правохранители будут проводить ряд следственных действий с вещами погибшей и с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей.

Напомним, что тело Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря, обнаружили 1 января в водоеме вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области.

Как сообщала "Страна", по подозрению в убийстве полиция задержала бывшего жениха Ирины Ноздровской Виталия Сергеева.