В Межигорье просят отдавать все ненужные или не продавшиеся елки. Их собирают для пропитания коз, оленей и антилоп. Об этом сообщил Сергей Григорьев, биолог-консультант местного зоопарка, на своей странице в Facebook.

Оказалось, что копытные животные очень любят лакомиться елочными ветками.

"Зоопарк "Межигорье" примет в дар любое количество непроданных новогодних елок. Наши копытные животные (козы, олени, антилопы) будут несказанно рады такому подарку. На фото все, что осталось от зеленой красавицы после ее обработки оленями, я держу в правой руке. В ход пошла даже кора!" - написал Сергей.

Фото: facebook.com/serhii.hryhoriev.1

Как сообщала "Страна", в Ужгороде сразу после Нового года на базаре бросили непроданные елки.

Ранее "Страна" писала о том, как правильно утилизировать зеленых красавиц.