Украинцы потребляют мяса на 30% меньше, чем это рекомендовано нормами питания.

Об этом говорится в тексте пояснительной записке к законопроекту №7420-1 о снижении НДС на некоторые виды сельхозпродукции. Она обнародована на сайте Верховной Рады.

В 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 29,5% мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов - на 38,1%, яиц на 22%, чем это рекомендовано нормами питания, рекомендованных Украинским НИИ питания.

Авторы законопроекта связывают это с подорожанием продуктов. Они предлагают снизить ставку НДС до 10% для мяса, молока и яиц, чтобы стабилизировать цены.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, как пересчитают ценники в украинских магазинах по новому курсу доллара - мясо по 150 гон, хлеб - по 20.

Как сообщала "Страна", за год в Украине больше всего подорожали сало, мясо и масло.