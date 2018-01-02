Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили призвал прийти на сегодняшний пикет из-за смерти юриста Ирины Ноздровской, который состоится в 12:00 возле областного управления Нацполиции в Киеве.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Убийство Ирины Ноздровской - это следствие власти этой преступной системы. Она позволила себе бороться с несправедливостью, не идти на компромисс, не устрашиться угроз. Ее убили. Как избили полтавскую судью Ларису Гольник за ее непреклонную позицию, как преследуют судью Ларису Цокол, которая приняла независимое от Банковой решение, как бросили за решетку трех бойцов "Донбасса" за участие в акциях протеста под Верховной Радой. Как преследуют еще тысячи других смелых, честных и непреклонных украинский. Это все звенья одной цепи.

Нет смысла просить у властей защиты и правосудия. Эта власть сама и является первопричиной этой ситуации", - написал Саакашвили.

При этом он отметил, что сам не будет присутствовать на пикете, но там будут его соратники, чтобы это не расценили, как пиар.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Напомним, что в полиции официальные версии смерти Ноздровской сообщат только после результатов экспертизы.

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