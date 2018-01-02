Генпрокуратура Украины в конце февраля 2014 года сорвала процесс переговоров Киева с Сергеем Аксеновым и Владимиром Константиновым, которые в тот момент представляли крымскую власть.

Об этом в интервью 112 заявил народный депутат Вадим Новинский. Он рассказал, как он и Нестор Шуфрич были переговорщиками в Крыму в драматический момент аннексии полуострова.

"Нас (Новинского и Шуфрича - ред.) попросили быть переговорщиками между властями Севастополя, Крыма. В тот момент Могилев (Анатолий Могилев, возглавлявший Крым при Януковиче - ред.) уже подал в отставку, и был избран премьер-министром Крыма Аксенов", - сообщил Новинский.

По словам нардепа, он в этот момент заболел, и Шуфрич полетел в Крым раньше, чтобы "прозондировать ситуацию".

"(Шуфрич) провел переговоры, и ему был высказан ряд требований по поводу того, чего хотят крымские власти для Крыма. Там не было очень больших желаний. Все хотели спокойствия в регионе, чтоб то, что произошло на Майдане, не пришло в Крым и не началось мщение", - рассказал Новинский.

Депутат уточнил, что об отделении полуострова 23-25 февраля - когда шли переговоры - речи не было. Однако одновременно с "миссией Шуфрича" новый генпрокурор Махницкий возбудил дела против Аксенова, Константинова (тогда - спикер крымского Верховного Совета - Прим.Ред.) и прочих депутатов крымского парламента, сорвав таким образом любые переговоры, сказал Новинский.

"Я не знаю, зачем это было сделано. Это была провокация", - сказал нардеп.

По его словам, чтобы не допустить аннексии Крыма в конце февраля надо было сделать ряд шагов.

"В тот момент единственным легитимно избранным руководителем страны был один человек – Александр Турчинов. Он был спикером парламента. Надо было вести переговоры и с российской стороной – проявить чудеса дипломатии. Надо было не делать резких шагов в отношении русского языка, а мы помним, как был отменен закон Кивалова – Колесниченко. Все были обуяны какой-то эйфорией и думали, что так все пойдет дальше. То, что не было сделано ничего для того, чтобы Крым остался в Украине, – это совершенно очевидно. Я тогда давал интервью газете "День" и сказал, что нужно сделать: надо подтвердить исполнение Харьковских соглашений (соглашения о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ в Крыму - Прим.Ред.) уже при смене власти, подтвердить внеблоковый статус Украины, подтвердить статус русского языка как регионального и, возможно, дать дополнительные полномочия крымскому парламенту и крымской власти. Там шел разговор, что, может быть, вернуться к Конституции 94-го года и невмешательство киевской центральной власти в гуманитарную политику в Крыму. Это могло успокоить ситуацию. И Крым остался бы в составе Украины. Но этого ничего сделано не было".

При этом Новинский заявил, что был категорически против отделения Крыма от Украины.

"Я не поддержал, потому что я депутат украинского парламента. Как я могу поддержать, что какая-то часть Украины выходит из состава Украины? Я был депутатом от Севастополя и выступил с соответствующим заявлением по этому поводу", - сказал нардеп.

Ранее у Турчинова открестились от сдачи Крыма.

Напомним, генерал АТО подал в суд на высших должностных лиц Украины за сдачу Крыма.