Из Facebook убитой правозащитницы Ирины Ноздровской кто-то стер все сообщения и теперь невозможно установить, с кем она переписывалась накануне. Об этом "Фактам" рассказал ее знакомый Андрей Хилько, который занимался поисками женщины после ее пропажи.

Он не исключает, что кто-то использовал компьютер и телефон убитой.

Более того, Хилько рассказал, что в истории появился подозрительный персонаж, который заявил, что семья погибшей снимает обвинения с племянника судьи, который сбил насмерть сестру Ноздровской.

"Мы договорились встретиться с 18-летней дочкой Иры Настей. Настя должна была привезти Ирин ноутбук. Но Настя приехала не сама – ее привез какой-то мужчина. На мой вопрос, кто он, он грубо ответил: "А вам какая разница?" А потом сказал: "Я дальний родственник". Он заявил, что уже заходил в ноутбук Ирины, но ничего не нашел, потому что все ее сообщения удалены. "Не может быть! – говорю. – С чего бы она удаляла все сообщения?" "Значит кто-то узнал пароль и удалил", – ответил "дальний родственник", – рассказал он.

Как утверждает Хилько, сама Настя в этот момент молчала, опустив глаза.

"Потом этот мужчина заявил: "Мы решили, что снимаем все обвинения с того водителя. У нас к ним претензий больше нет". Эти слова повергли меня в ступор. Ира не раз говорила, что сделает все, чтобы наказать убийцу сестры. А тут Ира пропадает и появляется человек, который говорит, что у них нет к водителю никаких претензий!" – добавил он.

Хилько подчеркнул, что когда они все вместе прибыли в Печерское райуправление полиции, мужчина, заметив в здании полиции камеры видеонаблюдения, тут же вышел на улицу.

"Я еще раз спросил у Насти, кто это. Она, не глядя мне в глаза, повторила: "Дальний родственник" и больше не ответила ни на один мой вопрос", – рассказал он.

Также Хилько заявил, что после того как покинул здание полиции, заметил за собой слежку.

Напомним, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержан ее бывший жених.

Ранее "Страна" рассказывала все подробности по убийству Ирины Ноздровской.