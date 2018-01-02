С 1 января начало действовать межгосударственное соглашение, которое изменило линию границы между Бельгией и Нидерландами. Об этом сообщает DW.

Обмен территориями стал уникальным случаем в послевоенной Европе, когда два государства мирно договорились об изменении границы.

Нидерланды получили от Бельгии большую территорию, чем отдали ей. Бельгия получила полуостров площадью в 3 гектара, а Нидерланды – 16 гектаров.

Основанием для корректировки границ было изменение русла реки Маас между городом Эйсден в Нидерландах и бельгийским муниципалитетом Везе.

В результате инженерных работ на реке в 1960-80-х годах бывший бельгийский остров стал полуостровом, имеющим сообщение с Нидерландами, и наоборот - нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.

Оба государства являются членами ЕС и Шенгена.

Кстати, государства договорились обменяться территориями после того, как стало известно о преступлениях на острове, связанных с наркотрафиком.

В итоге там нашли обезглавленное тело, и нидерландская полиция долгое время не могла начать расследование этого преступления из-за непринадлежащей ей территории.

Как сообщала "Страна", Украина усилила охрану границы с Евросоюзом накануне праздников.

Напомним, Польша строит тысячекилометровую стену на границе с Украиной.