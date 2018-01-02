Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает, что они снимают напряжение в Восточной Европе, принимая тысячи украинских беженцев. Об этом он сказал в интервью телеканалу TVP.

"На восточных границах Евросоюза мы вносим значительный вклад в снижение напряжения, потому что мы уже приняли как минимум несколько десятков, а, возможно, и сотни десятков беженцев из Украины", - сказал Моравецкий.

По его словам, решение властей Польши отказать в приеме беженцев из африканских стран и Ближнего Востока не было ошибкой, потому что это - "суверенное право Польши".

"Мы последовательно придерживается позиции, которую партия "Право и справедливость" сформулировала к выборам 2015 года. Мы не примем беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому что это наше суверенное решение", - отметил премьер.

Напомним, что Польша строит тысячекилометровую стену на границе с Украиной.

Также Польша нарастила ввоз своих товаров в Украину до рекордных $4 млрд.