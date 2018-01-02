В американской газете The Washington Post вышла статья о полезных свойствах украинского борща, приготовленного из говядины. Автор публикации Элли Кригер назвала украинское национальное блюдо "роскошной едой".

"Иногда я покупаю продукты под конкретный рецепт, но чаще я выхожу на рынок и пусть ингредиенты говорят со мной. Недавняя поездка туда загрузила мои сумки кучей замечательных свежих овощей: моркови, свеклы, корня сельдерея и лука, наряду с хорошей твердой головкой капусты. Я много размышлял по дороге домой, представляя все разнообразные блюда, которые я могла бы создать из этих продуктов. Но когда на ум пришел борщ, то вопрос был решен. Ни одно блюдо не может подать эти ингредиенты более синергично, превращая овощи в домашнюю, но роскошную еду...", - отметила обозреватель известного американского издания.

К своему овощному набору журналистка также добавила и мягкую говядину, а также красный винный уксус, что вряд ли можно считать классическим для украинского борща компонентами.

"Этот рецепт борща - то, что я сделала... Он включает в себя кусочки мягкой говядины, которые надо варить с овощами в бульоне в течение примерно часа, пока все не станет мягким", - написала Кригер.

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Как сообщала "Страна", девушка Бонда похвасталась лично сваренным украинским борщом в Instagram. Иностранные пользователи пишут, что борщ - это круто. Некоторым он напомнил китайскую кухню.

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