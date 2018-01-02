С 1 января 2018 года Италия заменила Австрию в качестве страны-председателя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано намерен продолжить усилия по имплементации Минских соглашений, передает пресс-служба ОБСЕ.

"Кризис в Украине и вокруг нее поставила под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения", - сказал Анжелино Альфано.

Кроме того, он анонсировал продолжение "женевского формата" переговоров по Грузии, переговоров в формате "5+2" по Приднестровью и работы Минской группы по Нагорному Карабаху.

Как отметил Альфано, ключевым приоритетом Италии во время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".

Министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано представит полный перечень приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ на заседании Постоянного совета в Вене 11 января 2018.

Как сообщала "Страна", за сутки 29 декабря 2017 на Донбассе погиб один украинский военный. Ещё двое - ранены.

Напомним, что представители ОБСЕ обнаружили пять неотведенных "Градов" в зоне АТО.