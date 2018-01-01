Журналисты узнали про компанию-стартап Alphonso, которая скрытно собирает данные о телепросмотрах людей через микрофоны их смартфонов. Информацию о предпочтениях пользователей собирают с помощью сотен приложений, имеющих доступ к микрофону того или иного гаджета.

Об этом сообщает New Your Times.

В Alphonso занимаются распознанием звуков фильмов и телепередач, которые смотрят пользователи. Это происходит даже в те моменты, когда смартфон этими людьми не используется. Кроме собственной технологии распознавания аудио Alphonso работает с разработчиками популярного приложения для распознавания музыки - Shazam.

Как сообщается, все приложения (в основном это игры) запрашивают доступ к микрофону явно, то есть правила Google Play и App Store это не нарушает.

Кроме того, представители компании Alphonso покупают данные о просмотрах у производителей телевизоров и стриминговых устройств и перепродают эту анонимизированную информацию рекламодателям. Среди прочего, ее можно использовать и для таргетированной рекламы.

Описанные схемы ориентированы на американскую аудиторию, но технически, вероятно, могут использовать по всему миру.

Если вы вдруг увидите в свой Facebook-ленте рекламу чего-то, о чём вы недавно говорили или слышали по телевизору - возможно в вашем смартфоне есть одно из таких приложений-шпионов.

Как сообщала "Страна", компания Apple извинилась за намеренное замедление старых iPhone. Ранее пользователь TechFire рассказал, что скорость работы его смартфона модели iPhone 6s упала после того, как износ аккумулятора телефона достиг 20 процентов.

После этого он предположил, что система искусственно занижает максимальную тактовую частоту процессора смартфона.

Напомним лучшие изобретения 2017 года по версии журнала Time.