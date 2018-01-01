В Новой Зеландии компания людей насыпала искусственный остров недалеко от берега, чтобы обойти местный запрет на распитие алкоголя в общественных местах и отпраздновать Новый год на свежем воздухе.

Об этом сообщает нидерландский сайт stuff.

Остров появился в воскресенье днем ​​во время отлива в устье реки Тайруа у полуострова Коромандел.

На нем разместили стол и ящик со льдом для охлаждения напитков. Во время прилива "новострой" окружила вода, и присутствующие начали шутить, что теперь они находятся в "международных водах" и не должны соблюдать официальный запрет на распитие спиртного.

Группа отдыхающих провела на островке всю новогоднюю ночь, откуда любовалась фейерверком, и "ушла на большую землю" в понедельник утром. На эту креативную инициативу власти отреагировали с юмором.

"Оригинальная идея - если бы я был в курсе, может быть, и сам бы к ним присоединился", - заявил начальник местной полиции инспектор Джон Келли, когда узнал о насыпном острове.

Власти соседнего города Коромандел ввели запрет на употребление спиртного в общественных местах в новогодние праздники. За его нарушение предусмотрен штраф в размере $180 или арест.

По мнению некоторых местных активистов этот запрет не работает, но уже привел к нескольким арестам.

Как сообщала "Страна", в Германии при запуске фейерверка погибли два человека. Полицейские также сообщили о многочисленных инцидентах неосторожного обращения с пиротехникой, повлекших за собой телесные травмы.

Напомним, как пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь 2018 года.