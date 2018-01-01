Власти КНДР намерены послать свою команду на зимнюю Олимпиаду-2018 в южнокорейский Пхенчхан.

Об этом заявил лидер КНДР Кич Чен Ын во время новогоднего обращения к народу, передает УНН со ссылкой на Центральное телевидение КНДР.

"Мы намерены отправить нашу команду", - заявил он. Ким Чен Ын также отметил необходимость улучшения отношений с Республикой Корея (Южная Коря).

КНДР пропустила срок для подачи заявки для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов.

Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхенчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за военных учений США и ответной ракетно-ядерной активности КНДР.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Как сообщала "Страна, Украина выделила 120 миллионов гривен на подготовку к зимней Олимпиаде. Шесть миллионов направили на биатлон. Именно в этом виде спорта наша команда имеет наибольшие шансы успех.

Напомним, что всех участников зимней Олимпиады назовут только за 12 дней до ее старта.