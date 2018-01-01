Во вторник, 2 января в Киеве пройдет митинг с требованием найти убийц правозащитницы Ирины Ноздровской. Люди придут к зданию главного управления Национальной полиции (Киевской обл.) на ул. Владимирской, 15.

Мероприятие уже анонсировано в Facebook.

"Собираемся возле областного управления полиции Киевской области по адресу: ул.Владимирская 15 с требованием привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ирины Ноздровской, а также с требованием предоставить охрану дочери Ирины - Анастасии, так как ей также неоднократно угрожали.

Убийцы должны понести наказание", - сообщили в общественной организации "Твердыня".

Фото: facebook.com/events/526571061057687

"Страна" подготовила материал об убийстве известной правозащитницы Ирины Ноздровской.

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