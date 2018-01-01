С 1 января 2018 года в штате Калифорния легализовали марихуану для лиц, старше 21 года. Эти люди могут иметь при себе 28 граммов наркотика или выращивать дома до шести кустов. Об этом сообщает ВВС.

Голосование о легализации марихуаны состоялось еще в 2016-м году, одновременно с президентскими выборами, на которых большинство населения Калифорнии также поддержало Хиллари Клинтон.

Таким образом Калифорния стала крупнейшим штатом США, где разрешили употребление марихуаны без медицинских рецептов.

Противники такого шага говорят, что закон может привести к росту числа случаев вождения машины под действием наркотиков, а также распространение употребления наркотика среди молодежи. Однако бизнес уже видит потенциальную денежную прибыль.

Как сообщала "Страна", в Грузии декриминализировали употребление марихуаны. По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов.

Отметим, что в Испании полиция изъяла у 15 человек четыре тонны гашиша.