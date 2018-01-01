В понедельник, 1 января во время демонстрации в иранском городе Неджефабад один из протестующих открыл огонь по правоохранителям. Был убит один полицейский и ранены еще трое стражей правопорядка.

Об этом передает УНН со ссылкой на представителя полиции.

"Манифестант открыл огонь по полицейским из охотничьего ружья в городе Неджефабад. В результате три человека пострадали, один убит", - цитируют журналисты представителя полиции Саида Монтазери аль-Махди.

"Страна" разбиралась, почему начались массовые протесты в Иране и к чему они приведут. Активисты вышли на улицы из-за роста цен на продукты, но в тот же день выдвинули внешнеполитические требования.

Напомним, число жертв протестов в Иране выросло.