С 1 января оптовая рыночная цена на электроэнергию в Украине повысится в цене на 9,5%.

Об этом говорится в соответствующем решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года в Украине произойдет рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей на 10-15%.

Причиной роста цены у регулятора назвали рост тарифов на выпуск энергогенерирующими компаниями, сообщает УкрИнформ.

В частности, тариф на выпуск ЧАО "Укргидроэнерго" возрастет на 20%: тариф ГАЭС на 2018 год составит 291,48 коп. за кВт-ч., для ГЭС - 32,13 коп. за кВт-час.

Повышение оптовой рыночной цены влияет на цены для промышленных потребителей.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2018 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует повысить цену на электроэнергию почти на 16%.

Ранее стало известно, что в Украине вступили в силу новые тарифы на тепло.