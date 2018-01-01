Во второй день 2018 года, во вторник в Украине будет умеренно тепло, ожидается до +6 С. На западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях возможны осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"2 января в течение дня предполагается +2+6 градусов, дожди наиболее вероятны в западных областях плюс Винниччина, Житомирщина, а под вечер и Киевщина", – сообщила Наталья Диденко.

Также она рассказала о прогнозе погоды в разных частях света. Так, в Греции и Португалии 2 января 2018 ожидается +16\+18 С.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", синоптики ожидают на Рождество Христово-2018 теплую и пасмурную погоду.

Отметим, что Ниагарский водопад частично замерз из-за аномального холода в США.