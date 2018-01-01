Действующая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун дала советы, как избежать похмелья после массированного употребления алкогольных напитков.

Рекомендации она изложила на своей Facebook-странице.

Супрун напомнила, что основной причиной головной боли, тошноты и "ощущения сухости" после выпитого алкоголя - является общее обезвоживание.

Таким образом, для смягчения симптомов похмелья необходимо восстановить нормальный уровень воды в организме. Лучше всего это сделать, выпив значительное количество воды в тот же день перед сном.

"Сладости помогут успокоиться и предупредить дрожь. Однако стоит помнить, что в некоторых случаях, сначала лучше принять антациды (препараты, нейтрализующие кислотность желудочного сока) для предупреждения проблем с пищеварением.

Бульон или жидкий суп с овощами или крупой являются прекрасными источниками витаминов и минералов, поэтому эти блюда помогут быстрее восстановить баланс полезных и питательных веществ в организме. Кроме того, супы и бульоны легко перевариваются в желудке.

Питьевая вода и тонизирующие напитки тоже не перегружают желудок и помогают восстановить водный баланс организма", - отметил Уляна Супрун.

При этом она напомнила, что "похмеляться" дополнительным алкоголем не следует, ведь это только откладывает и усугубляет дискомфорт.

Как сообщала "Страна", в России запретили производство алкогольных энергетиков. Авторы инициативы о запрете объясняли ее тем, что такие напитки наносят большой вред здоровью, а алкоголь в энергетиках вызывает привыкание. Поводом для запрета слабоалкогольных энергетиков стало массовое отравление людей суррогатным алкоголем (лосьон "Боярышник") в Иркутске в конце 2016 года. От него пострадали 123 человека, 78 из них погибли.

Напомним, какой алкоголь чаще всего смертельно подделывают в Украине.