Бразилец с украинским паспортом Марлос стал лучшим игроком Шахтера 2017 года. Его поддержали больше всего футбольных болельщиков, передает пресс-служба Шахтера.

За 29-летнего дебютанта сборной Украины проголосовали 12468 респондентов, за вратаря Андрея Пятова – 11872. Обоих по три раза в течение 2017-го признавали лучшими футболистами месяца.

Третье место занял атакующий полузащитник дончан бразилец Тайсон - 10144 голосов, четвертое – его соотечественник и тоже атакующий полузащитник Бернард - 10132 голосов.

Марлос был назван лучшим игроком Шахтера и по итогам 2016 года.

Как сообщала "Страна", Бешикташ попытается купить у Шахтера Марлоса. Международные спортивные аналитики назвали Марлоса лучшим футболистом Украины в этом сезоне.

Напомним, что Шахтёр подписал юного бразильца Додо на позицию капитана Дарио Срны.