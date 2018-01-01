В понедельник, 1 января 2018 в Киеве состоялось шествие националистов с факелами, посвященное очередной годовщине дня рождения Степана Бандеры.

В марше приняли участие "объединенные националисты" в составе членов Нацкорпуса "Азов", "ВО Свобода" и "Правого сектора". По их собственным оценкам, по улицам Киева прошло 2-3 тысячи человек.

По данным полиции, в марше с факелами приняли участие около 1 тысячи националистов. Порядок обеспечивали 100 правоохранителей.

Факельное шествие началось от памятника Тарасу Шевченко, а финальной точкой стал Майдан Независимости.

Фото: facebook.com/politicalpartynationalcorps

Видео: facebook.com/politicalpartynationalcorps

Фото: facebook.com/politicalpartynationalcorps

Как сообщала "Страна", в честь дня рождения Бандеры в Украине запланированы 54 массовых мероприятия. Всего в них должны принять участие 8 400 человек.

А глава СБУ заявил, что украинских националистов "в темную" использует Кремль.