Уже к концу января этого года курс гривны соответственно к доллару может вырасти до 30 грн, но уже в весенне-летний период он вернется к отметке 28 грн. Такое мнение высказал директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, передает УНН.

По его словам, для анализа курсовой ситуации в начале 2018 года стоит посмотреть на то, что происходило в начале 2017, когда происходило незначительное ослабление украинской валюты.

"Слабая девальвация гривны скорее продолжится и в начале 2018 года. Думаю, где-то достигнет пика в конце января в начале февраля. И я не удивлюсь, если за это время поднимется значение курса до 30 грн за доллар, а возможно немного выше", - сказал он.

В то же время, в весенне-летний период, по мнению В.Юрчишина, курс гривны вернется к уровню 28 грн соответственно к доллару.

"К середине лета мы выйдем на значение курса немного больше, чем сейчас. Если сейчас 27 (грн до долл.), то летом будет где-то 27,5-28 грн к доллару", - отметил эксперт.

По словам Юрчишина, факторами влияния на курс гривни является ухудшение внешнеторгового сальдо.

"Мы говорим много положительного о том, что расширился экспорт, но забываем о том, что импорт вырос еще больше. То есть, сальдо внешней торговли товарами составит где-то 5 млрд долл. ", - сказал он.

Другим фактором не укрепление гривни, подчеркнул эксперт, есть очень слабый приток инвестиций, а также крайне слабая экономическая динамика.

"2-3%, которые хочет правительство, это крайне слабая динамика для того, чтобы была крепкая гривна, при том что внешне долговая позиция Украины достаточно слаба", - резюмировал Юрчишин.

Напомним, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн/долл.

Ранее сообщалось, что в последние дни 2017 года курс доллара и евро по НБУ резко ушли вверх.

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