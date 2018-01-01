В новогоднюю ночь в Киеве горела многоэтажка на Троещине.

Пожар произошел в 24-этажном доме в микрорайоне Троещина по адресу пр. Маяковского, 70, передает пресс-служба столичного управления ГСЧС. Загорелась квартира на 9 этаже.

На ликвидацию возгорания ушло около получаса. С огнем боролись 5 единиц техники и 23 спасателя. Пострадавших нет.

"Вероятной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, но окончательную причину установит следственно-оперативная группа Деснянского района", - сказано в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, что в Киеве в подъезде жилого дома нашли тело человека.

Также мы рассказывали, что 20 декабря на Позняках в столице горела многоэтажка, эвакуированы десятки людей, пожар тушило 50 человек.