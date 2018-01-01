В доме президента французского "Лиможа" и бывшего баскетболиста Фредерика Форте нашли его труп. Об этом сообщает Обозреватель.

По данным журналистов, причиной смерти экс-баскетболиста стал сердечный приступ.

47-летний Форте в качестве игрока "Лиможа" стал чемпионом Евролиги в 1993 году впервые в истории клуба. С 2004 года он занимал пост президента "Лиможа" и помог вывести клуб на передовые роли в французском баскетболе.

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