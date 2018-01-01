Жертвами протестов в Иране с 28 декабря 2017 уже стали, по меньшей мере, 12 людей. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Государственного телевидения Ирана, 10 человек погибли во время столкновения с сотрудниками сил безопасности в воскресенье. Еще двое - в субботу.

Иранские СМИ сообщают, что некоторые вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы. Они столкнулись с жестким сопротивлением служб безопасности.

"Страна" разбиралась, почему начались массовые протесты в Иране и к чему они приведут. Протестующие вышли на улицы из-за роста цен на продукты, но в тот же день выдвинули политические требования.

Мы писали, как рост цен на яйца привел к крупнейшим за 8 лет протестам.