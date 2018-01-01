После того, как полиция сообщила, что в реке было найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая исчезла 29 декабря, пользователи соцсетей рассказывают об угрозах, которые она получала в последнее время. У неё осталась дочь и пожилая мать.

"Страна" собрала всё, что известно на данный момент о юристке и резонансном деле о гибели её сестры, которым она занималась в последнее время.

Тело без одежды нашли в водоеме

Тело Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря, обнаружили 1 января в водоеме вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области.

Сообщение в полицию поступило в 12:00. Женщину нашли голой, при этом на ней оставались ювелирные украшения. Видимых телесных повреждений нет.

На место выехал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, он взял расследование этого дела под личный контроль. В полиции отмечают, что причину смерти установит экспертиза.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Дело о гибели сестры

Нардеп от БПП Мустафа Найем в Facebook сообщил, что Ирина долгое время добивалась справедливого приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.

"Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", – отметил Найем.

Он добавил, что в июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы, а 27 декабря, накануне пропажи Ноздровской, состоялось рассмотрение апелляционной жалобы – суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток.

"Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь", – написал нардеп.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

ЧП с сестрой правозащитницы Светланой Сапатинской произошло 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района.

26-летняя женщина утром шла на центральную автодорогу "Киев-Овруч", до которой было минут 25-30 пешком, когда её сбила машина. У неё остался 4-летний сын.

Фото: obozrevatel.com

Когда Ирина Ноздровская с отцом прибыла на место, водителя там не было, пишет "Обозреватель". Правозащитница заявляла, что это было сделано для того, чтобы свидетели не увидели, что тот был в невменяемом состоянии.

Фото: obozrevatel.com

Следственно-оперативная группа приехала спустя четыре часа.

"Позднее мы доказали, что водитель не звонил ни в полицию, ни в скорую, да и сам никакой помощи не оказывал. Он консультировался со своим отцом по телефону", - говорила в интервью Ноздровская.

По ее словам, водитель Дмитрий Россошанский, который был племянником председателя Вышгородского райсуда, часто приезжал к бабушке в Демидов, а сам жил в Киеве. В селе его нередко видели нетрезвым.

По данным СМИ, за четыре месяца до убийства Светланы Сапатинской, в январе 2015 года, Россошанского остановили в Киеве - он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Отделался штрафом.

"Народ будет объединяться в кланы и вершить правосудие" - соцсети отреагировали на страшную новость

Пользователи соцсетей подтверждают, что в суде Ирине угрожал отец подсудимого.

Об этом написала юрист Анна Маляр.

"Надеюсь, общественность и сми не оставят эту гибель без внимания, не дадут замолчать и втихомолку отпустить виновных. Мы не можем молчать. Преступники слишком комфортно себя чувствуют в нашей стране. Удобно, потому что законодательство и система на их стороне.

Суд, прокуратура и полиция должны продемонстрировать, что справедливость есть. Ирина недаром ее боролась. Иначе нас накроет волна самосудов", - написала она.

Фото: facebook.com

О самосудах из-за неэффективности правоохранительной системы предупредил и депутат Игорь Луценко. Он назвал Ноздровскую одной из немногих, кому удалось добиться справедливости, но равновесие длилось недолго и её убили.

"Ближайшие времена обещают повышенный спрос на услуги негосударственных силовиков. Народ будет вынужден объединяться, как в Чечне, в кланы, и вершить правосудие не по писанному, а по праву обычая.

Это - естественное следствие того, что государственные правоохранительные структуры распилены и приватизированы между крупнейшими группировками Порошенко и Авакова. Работают только на то, чтобы обслуживать интересы этих групп, на все остальное у них нет ни ресурсов, ни желания. Криминала нечего бояться, если он не посягает на порошенковское или аваковское, если не играет на стороне оппозиции. Тогда никто никого не найдет.

Поэтому наш выход - объединение и вооружения. От мала до велика. Объединяйтесь с соседями, патрулируйте ночью свой район. ОСМД могут нанимать охранников для своего квартала. Осознайте - государства нет, государство умерло, государство нас не защитит. Страну спасем только мы", - написал нардеп.

Фото: facebook.com

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