Новым министром обороны Сирии стал генерал Али Абдалла Аюб. Об этом в понедельник, 1 января 2018 сообщило сирийское информационное агентство "Сана".

Новый министр обороны Сирии назначен первым в этом году указом президента Башара Асада. Ранее Али Абдалла Аюб служил начальником сирийского Генерального штаба.

Также назначен новый министр промышленности Сирии - Мухаммад Мазин Али Юсеф, и министр информации - Имад Абдалла Сар.

"Президент САР (Сирийской Арабской Республики - Прим.Ред.) Башар Асад издал указ №1 от 2018 года о назначении министром обороны генерала Али Абдаллы Аюба, министром промышленности Мухаммада Мазина Али Юсефа и министром информации Имада Абдаллы Сара", - говорится в сообщении.



Как сообщала "Страна", искусственный интеллект помог Пентагону посмотреть километры видео беспилотников из Сирии.Как поясняет специалист, система AI пока даже близко не приближается к Skynet, описанному в фантастическом боевике "Терминатор", или даже к человеческому разуму.

Отметим, что в России обвиняют США в реанимации армии сирийских боевиков.