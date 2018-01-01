В одном из подъездов в центре Киева был найден труп человека без постоянного места жительства. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, мужчина упал на лестнице. Также имело место желудочно-кишечное отравление. На место трагедии прибыли медики и правоохранители. Следов насилия не обнаружено.

"Не будьте безразличны. Помогайте людям и животным в сложных ситуациях. Тем более в холодное время года", - указано в опубликованном сообщении.

Погибший постоянно ночевал в этом доме.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме обнаружено тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая исчезла в конце декабря в Киеве.

Отметим, что в новогоднюю ночь в Запорожье мужчина выбросился из окна и убил стоящего внизу 2-летнего ребенка, рухнув на него.