В Ужгороде сразу после Нового года на базаре бросили непроданные елки
В сети опубликовали фотографии елок, которые просто бросили на тротуаре в Ужгороде, передает Mukachevo.net.
Такая ситуация вызвала возмущение среди жителей города, ведь буквально за несколько часов до этого покинутые елки стоили от 100 гривен и выше.
Ужгородцы отмечают, что такая ситуация складывается каждый год. "За такое в тюрьму надо сажать, думаю те все елки левые и дерут за них такие деньги, а потом на помойку", - делятся эмоциями пользователи соцсетей.
Фото: mukachevo.net
Ранее "Страна" сообщала, что за несколько часов до Нового года цены на елки в Киеве достигали 600 гривен.
Еще мы рассказывали, как в Сахалине на Новый год сгорела главная елка.
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