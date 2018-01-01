В сети опубликовали фотографии елок, которые просто бросили на тротуаре в Ужгороде, передает Mukachevo.net.

Такая ситуация вызвала возмущение среди жителей города, ведь буквально за несколько часов до этого покинутые елки стоили от 100 гривен и выше.

Ужгородцы отмечают, что такая ситуация складывается каждый год. "За такое в тюрьму надо сажать, думаю те все елки левые и дерут за них такие деньги, а потом на помойку", - делятся эмоциями пользователи соцсетей.

Фото: mukachevo.net

Ранее "Страна" сообщала, что за несколько часов до Нового года цены на елки в Киеве достигали 600 гривен.

Еще мы рассказывали, как в Сахалине на Новый год сгорела главная елка.