Первая ракетка женского тенниса Украины и шестой номер мирового рейтинга Элина Свитолина преодолела стартовый барьер на турнире WTA Brisbane International, который проходит в Австралии, передает сайт соревнований.

Посеянная под 3-м номером турнира, Свитолина за полтора часа переиграла испанку Карлу Суарес Наварро - 6:2, 6:4.

Следующей соперницей украинки станет 44-я ракетка мира Анна Конюх, которая победила соперницу из Нидерландов - 6:1, 6:2.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 894,7 тыс. долл.

Как сообщала "Страна", ранее украинка Свитолина стала третьей ракеткой мира.

Ранее первая ракетка Украины Свитолина и три россиянки попали на постер нового турнира WTA в Москве.

Мы писали, что Свитолина собрала тысячи лайков, выложив самый скромный кадр из фотосесcии для мужского глянца.