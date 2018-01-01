Элина Свитолина с победы начала новый теннисный сезон
Первая ракетка женского тенниса Украины и шестой номер мирового рейтинга Элина Свитолина преодолела стартовый барьер на турнире WTA Brisbane International, который проходит в Австралии, передает сайт соревнований.
Посеянная под 3-м номером турнира, Свитолина за полтора часа переиграла испанку Карлу Суарес Наварро - 6:2, 6:4.
Следующей соперницей украинки станет 44-я ракетка мира Анна Конюх, которая победила соперницу из Нидерландов - 6:1, 6:2.
Отметим, что призовой фонд турнира составляет 894,7 тыс. долл.
Как сообщала "Страна", ранее украинка Свитолина стала третьей ракеткой мира.
Ранее первая ракетка Украины Свитолина и три россиянки попали на постер нового турнира WTA в Москве.
Мы писали, что Свитолина собрала тысячи лайков, выложив самый скромный кадр из фотосесcии для мужского глянца.