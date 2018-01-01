Партия "Национальный корпус" пригласила на факельное шествие в день рождения Степана Бандеры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

"1 января 2018 года по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов в Киеве состоится традиционный факельный марш", - говорится в сообщении.

В это связи "Национальный Корпус", ВО "Свобода" и "Правый Сектор" призвали украинцев принять участие в ежегодной акции и почтить "борца национально-освободительного движения".

Начало акции назначено на 18:00 1 января в киевском парке Шевченко.

Напомним, ранее глава СБУ заявил, что украинских националистов "в темную" использует Кремль.