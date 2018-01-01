Скончался директор Львовского эстрадного театра "Не горюй", заслуженный деятель искусств Украины Остап Федоришин. Об этом сообщил в Facebook руководитель конфедерации свободных профсоюзов Львовщины Андрей Соколов.

Федоришину в этом году исполнился 71 год. Он был режиссером, заслуженным деятелем искусств Украины, директором Львовского эстрадного театра "Не горюй". Был также депутатом Львовского областного совета V созыва. Окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Фото: facebook.com

Напомним, недавно умер композитор Владимир Шаинский. Шаинский был известен как автор многих известных песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Ранее в России умер актер Александр Шаврин, известный по сериалам "Бедная Настя" и "Дети Арбата". Причина смерти не называется, однако известно, что у Шаврина было диагностировано онкологическое заболевание.