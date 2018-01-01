По меньшей мере десять человек погибли на продолжающихся с четверга массовых акциях протеста в Иране. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местное телевидение.

Дополнительные информация о гибели людей не приводится.

Ранее сообщалось о четырех погибших: два человека были застрелены, несколько получили ранения в городе Изе (провинция Хузестан). "Два человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты", - приводит агентство слова представителя местной администрации.

Кроме того, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину."Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли", - заявил префекта города.

Акции протеста начались в четверг во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации, отмечал телеканал, вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты продолжились и в последующие дни.

Власти для обеспечения безопасности заблокировали доступ к Telegram и Instagram.