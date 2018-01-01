Михаил Саакашвили, как и обещал, встретил Новый год в палаточном городке под стенами Верховной Рады. Об этом он рассказал в Facebook, опубликовав небольшой видеоотчет.

Пишет, что отмечал "в широком кругу друзей". На опубликованном видео Михо селфится с киевлянами, разливает на МихоМайдане шампанское и вместе наблюдает за праздничным салютом.

Праздничный стол на МихоМайдане, фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

"После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018 в другом месте. За период борьбы многие из этих людей пострадали: кого-то травмировали, на кого завели дела, кого-то посадили в тюрьму. И всем им нужна поддержка", - пишет Саакашвили.

Обещает, что в следующем году они встретят Новый год под Верховной Радой "как победители".

"С прошлого года, можем вспомнить, как мы начали борьбу, как мы будили страну, а в следующем - будем вспоминать, как побеждали", - пишет Михо.

Фото и видео: facebook.com/SaakashviliMikheil

Ранее "Страна" рассказывала про Новый год политиков: министр Аваков заранее улетел в Италию, нардеп Лещенко планировал танцевать в Лондон.

А Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал отобрать у Саакашвили спички и показал Тимошенко с Путиным.