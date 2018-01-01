В Украине с сегодняшнего дня заработал биометрический контроль иностранцев из 70 стран при въезде в Украине. По состоянию на 8:00 его прошли уже более 2 тыс. человек, сообщил в комментарии "112 Украина" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Из них более 500 человек – граждане России, к которым особенно тщательное внимание.

"C 00:00 1 января мы ввели биометрический контроль для иностранцев из 70 стран. Обычно после праздников пассажиропоток уменьшается, но тем не менее по состоянию на 8 утра уже у более 2 тысяч иностранцев, попадающих под эту категорию, были взяты отпечатки пальцев. Из двух тысяч более 500 человек являлись гражданами России", - отметил Слободян.

В ГПСУ отметили, что в процессе работы система не давала никаких сбоев. Отпечатки пальцев брались в считанные секунды, как это и предусматривалось.

Также спикер Госпогранслужбы добавил, что в связи с нововведением никаких конфликтных ситуаций не возникало.

Сейчас пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме.

Ранее пограничники отчитались о тестировании биометрической системы на границе с Россией.

Также мы показывали видеоинструкцию, как людям проходить биометрический контроль.