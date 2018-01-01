В Запорожье около 15 человек в костюмах Дедов морозов прыгнули с арочного моста через старое русло Днепра. Об этом идет речь в сюжете Радио Свободы.

Роупджампинг уже традиционно проходит на Новый год в Запорожье. Любители экстрима, переодевшись в Деда Мороза или Санта Клауса и прихватив с собой атрибуты праздника, прыгают с высоты около 40 метров.

В канун 2018 года рискнули принять участие в таком мероприятии около полутора десятков запорожцев.

А в Киеве мужчина выпрыгнул с 13 этажа, но без веревки. Со словами "Хотите праздник? Я вам устрою" он совершил самоубийство на глазах жены.

Также напомним, под Киевом на Новый Год перевернулся автобус с белорусами.