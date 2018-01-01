Президент Петр Порошенко вывел новогодние обращения к народу на новый уровень. Теперь от них пахнет не елкой и мандаринами, а яростной политической борьбой.
Свой видеоролик с поздравлением на 2018 год президент начал со шпильки в адрес Юлии Тимошенко, а закончил угрозой Михаилу Саакашвили.
Тимошенко показали во время упоминания газового контракта с Россией от 2009 года. В начале видео она стоит рядом с Владимиром Путиным.
Михо президент иносказательно назвал "поджигателем", у которого "нужно отобрать спички".
Такие пиар-новации вызвали множество обсуждений в социальных сетях.
Порошенко и Тимошенко
Тема появления лидера "Батькивщины" в ролике президента вызвала шквал обсуждений.
"Зато из новогоднего обращения Порошенко четко ясно (по Фрейду), кого именно он боится. И кто снится Порошенко в ночных эротических кошмарах", - пишет политолог Дмитрий Корнейчук.
Журналист Геннадий Минаев напомнил, что Порошенко и сам часто появлялся в кадре с российским президентом.
"Святой Николай / Дедушка Мороз / Санта Клаус, уберите их обоих! Навсегда", - пишет Минаев.
Журналист Сергей Руденко считает появление Юлии Владимировны в ролике президента началом предвыборной кампании.
"В Новогоднюю ночь Петр Алексеевич показал Тимошенко с Путиным. Жаль, правда, что среди достижений 2017 не упомянул закрытия собственной фабрики в Липецке
Избирательная кампания началась", - написал Руденко.
Порошенко и Путин
Многие сравнивали выступления президентов Украины и России.
Украинский художник Марк Гресь удивился, что Порошенко выступил на фоне "куцей елки" и "картонных оленей".
Можно ненавидеть Путина.
Можно потешаться над тем, что президент России оказался слишком затянутым в корсет (слишком)...
Но ровно через 45 минут на экранах украинских телеканалов появилась картинка с Петром Алексеевичем на фоне одной трети стены Михайловского Златоверхого монастыря.
КУЦАЯ ЕЛКА.
СКЛАД ПОДАРКОВ У ПОДНОЖИЯ.
ФИГУРКИ БЕГУЩИХ КАРТОННЫХ ОЛЕНЕЙ (спизженных с орнамента моего свитера).
ВСЕ ГЕШТАЛЬТЫ ЗАКРЫТЫ
Наш президент оказался брутален, как Стас Михайлов (из новогоднего концерта)", - написал Гресь в Facebook.
Не то пальто
Некоторых пользователей удивило пальто, в котором выступал Порошенко.
Блогер Михаил Чаплыга: "Пальто - просто 3.14дец из 90х...".
Пальто возмутило даже нардепа из партии Ляшко, которая исправно голосует за президентские инициативы - Андрея Лозового.
"Такое впечатление, что его (пальто - ред.) пошили из штор в крематории", - написал Лозовой.
Экс-депутат от Партии регионов Николай Левченко увидел в поздравлении президента "угрозы и оправдания".
"Это было всё что угодно, только не Новогоднее поздравление президента страны.
Намёки, угрозы, оправдания, обещания.., он решал какие-то свои проблемы, пока люди сидели за праздничными столами.
Он просто хотел воспользоваться торжественным моментом, чтобы впихнуть в нас кучу информации, и в чём-то успеть убедить, пока его смотрят.
Не получилось", - написал Левченко в Facebook.
В соцсетях также обсуждают финальный концерт "95 квартала", который показали в новогодний вечер. В комментариях на Facebook после новогоднего обращения Порошенко многие начали цитировать шутку "95 квартала", прозвучавшую вчера: "Глядя на Украину, апостол Петр решил сменить имя".