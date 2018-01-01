Президент Петр Порошенко вывел новогодние обращения к народу на новый уровень. Теперь от них пахнет не елкой и мандаринами, а яростной политической борьбой.

Свой видеоролик с поздравлением на 2018 год президент начал со шпильки в адрес Юлии Тимошенко, а закончил угрозой Михаилу Саакашвили.

Тимошенко показали во время упоминания газового контракта с Россией от 2009 года. В начале видео она стоит рядом с Владимиром Путиным.

Михо президент иносказательно назвал "поджигателем", у которого "нужно отобрать спички".

Такие пиар-новации вызвали множество обсуждений в социальных сетях.

Порошенко и Тимошенко

Тема появления лидера "Батькивщины" в ролике президента вызвала шквал обсуждений.

"Зато из новогоднего обращения Порошенко четко ясно (по Фрейду), кого именно он боится. И кто снится Порошенко в ночных эротических кошмарах", - пишет политолог Дмитрий Корнейчук.

Журналист Геннадий Минаев напомнил, что Порошенко и сам часто появлялся в кадре с российским президентом.

"Святой Николай / Дедушка Мороз / Санта Клаус, уберите их обоих! Навсегда", - пишет Минаев.

Журналист Сергей Руденко считает появление Юлии Владимировны в ролике президента началом предвыборной кампании.

"В Новогоднюю ночь Петр Алексеевич показал Тимошенко с Путиным. Жаль, правда, что среди достижений 2017 не упомянул закрытия собственной фабрики в Липецке

Избирательная кампания началась", - написал Руденко.

Порошенко и Путин

Многие сравнивали выступления президентов Украины и России.

Украинский художник Марк Гресь удивился, что Порошенко выступил на фоне "куцей елки" и "картонных оленей".

Можно ненавидеть Путина.

Можно потешаться над тем, что президент России оказался слишком затянутым в корсет (слишком)...

Но ровно через 45 минут на экранах украинских телеканалов появилась картинка с Петром Алексеевичем на фоне одной трети стены Михайловского Златоверхого монастыря.

КУЦАЯ ЕЛКА.

СКЛАД ПОДАРКОВ У ПОДНОЖИЯ.

ФИГУРКИ БЕГУЩИХ КАРТОННЫХ ОЛЕНЕЙ (спизженных с орнамента моего свитера).

ВСЕ ГЕШТАЛЬТЫ ЗАКРЫТЫ

Наш президент оказался брутален, как Стас Михайлов (из новогоднего концерта)", - написал Гресь в Facebook.

Не то пальто

Некоторых пользователей удивило пальто, в котором выступал Порошенко.

Блогер Михаил Чаплыга: "Пальто - просто 3.14дец из 90х...".

Пальто возмутило даже нардепа из партии Ляшко, которая исправно голосует за президентские инициативы - Андрея Лозового.

"Такое впечатление, что его (пальто - ред.) пошили из штор в крематории", - написал Лозовой.

Экс-депутат от Партии регионов Николай Левченко увидел в поздравлении президента "угрозы и оправдания".

"Это было всё что угодно, только не Новогоднее поздравление президента страны.

Намёки, угрозы, оправдания, обещания.., он решал какие-то свои проблемы, пока люди сидели за праздничными столами.

Он просто хотел воспользоваться торжественным моментом, чтобы впихнуть в нас кучу информации, и в чём-то успеть убедить, пока его смотрят.

Не получилось", - написал Левченко в Facebook.

В соцсетях также обсуждают финальный концерт "95 квартала", который показали в новогодний вечер. В комментариях на Facebook после новогоднего обращения Порошенко многие начали цитировать шутку "95 квартала", прозвучавшую вчера: "Глядя на Украину, апостол Петр решил сменить имя".