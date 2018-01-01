Как украинцы запускали шикарные салюты в Одессе, Киеве и Донецке. Видео
В Одессе в новогоднюю ночь состоялся фантастический фейерверк. Видео публикует "Odessa ONLINE" в Youtube.
Новогодний салют вызвал восторг у местных жителей и гостей города.
"Отличный салют! Танец света и огня! Спасибо тем, кто сделал такую огненную сказку!" - пишут одесситы.
Естественно, запускали многочисленные фейерверки и в Киеве. Но пока в сети нет роликов с хорошими ракурсами.
Также салютом отмечали Новый год и жители оккупированного Донецка.
Для тех, кто еще планирует покупать фейерверки "Страна" рассказывает о главных советах полицейских, как выбирать салют на Новый год.
Что касается Донецка, то мы публиковали отдельный материал о том, как Донецк встретил свой третий новый год без Украины.
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